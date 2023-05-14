بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالكريم عبدالقادر المزين ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد أبناء الوطن، المغفور له بإذن الله تعالى عبدالكريم عبدالقادر المزين، مستذكرا سموه مناقب الفقيد وما قدمه عبر رحلة عطاء تجاوزت الـ 60 عاما التي أثرى خلالها الساحة الفنية، لاسيما فيما شدا بحب الوطن، والتي ستظل راسخة بالوجدان، مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.