مريم بندق

وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني وكيل وزارة التربية في خطاب رسمي- حصلت «الأنباء» علي نسخة منه - حمل صفة الأهمية والاستعجال جاء فيه: يرجي اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعميم علي جميع جهات الاختصاص على أن تكون في حالة جاهزية دائمة في أي وقت للتحول إلى التعليم عن بعد (ONLINE) عبر تطبيق (Microsoft Teams).

وأوضح الوزير العدواني: ويتم ذلك عند تعذر الدراسة التقليدية بسبب الظروف الناجمة عن الأحوال الجوية، أو تعذر إحدى المدارس بسبب أعمال الصيانة الطارئة، أو أي أمر طارئ داخل المدرسة.

وعبر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني، عن كل الأمل في أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.