

يقف الهلال، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، بين الاتحاد وزحفه نحو لقب الدوري السعودي عندما يتواجهان غدا الثلاثاء على أرض الأول في قمة المرحلة الـ 27 والتي ينشد فيها النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تعثر المتصدر من أجل الإبقاء على حلم التتويج باللقب، وذلك عندما يلتقي الطائي في التوقيت نفسه.



وقبل 4 مراحل من نهاية الموسم، يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر الثاني الذي تعثر في مشواره مؤخرا مع اكتفائه بفوز واحد في آخر 4 مباريات في الدوري. ويحتل الهلال، المتوج بلقب كأس الملك الجمعة الماضي، المركز الرابع برصيد 49 نقطة، جمعها من 25 مباراة، وله مباراة مؤجلة أمام ضمك.



ورغم ابتعاد الهلال عن المنافسة على لقب الدوري وخروجه سابقا من كأس السوبر وفقدان لقبه في دوري أبطال آسيا بخسارته النهائي قبل أيام أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، أنقذ موسمه المحلي بلقب كأس الملك على حساب الوحدة بركلات الترجيح.



فيما يأمل النصر أن يحقق المطلوب منه مقابل أي تعثر للاتحاد للإبقاء على آماله بالتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2019 وبالتالي إنقاذ موسمه وموسم نجمه رونالدو الذي وصل مطلع 2023 بصفقة خيالية وخروج الفريق من جميع المسابقات هذا العام.



وينفرد النصر بالمركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب الثالث.