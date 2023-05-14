محمد الجلاهمة

بناءً على المقترح المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وافق مجلس الخدمة المدنية على استحداث تدرج وظيفي لشاغلي وظيفة ( مفتش أمن مطار ) ومنح بدل مستوى وظيفي وفقاً لذلك التدرج , كما وافق ايضاً ديوان الخدمة المدنية على الطلب المقدم من الوزير الخالد بمنح بدل عدوى للموظفين الكويتيين القائمين على الفحص الفني للمركبات بالإدارة العامة للمرور .



هذا، ووجه الوزير الخالد بسرعة إنهاء الاجراءات الإدارية اللازمة للصرف.

كما حرص الخالد على إعطاء كل ذي حق حقه بمختلف المسميات الوظيفية في كافة قطاعات الوزارة والتي سوف تتوالى تباعاً بعد موافقة الجهات المعنية عليها.