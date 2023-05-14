

دمشق - هدى العبود



نعت نقابة الفنانين السوريين الفنان القدير محمد خرماشو الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 71 عاما بعد معاناة من المرض.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل ظهر اليوم الأحد في بلدة البهلولية بريف اللاذقية.



وكان محمد خرماشو قد شارك بفي المسلسل الشهير «باب الحارة» في شخصية «أبو حسن» وقد ظهر في الجزأين الرابع والخامس كضيف شرف.



وولد خرماشو في اليوم الرابع عشر من شهر أغسطس عام 1966، في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق.



وانتسب إلى نقابة المهن التمثيلية عام 1985، وحينها كان عمره واحدا وعشرين عاما فقط، ثم شارك بالعديد من المسلسلات، مثل «هوى بحري، شام شريف، الخطوات الصعبة، الخوالي، أخوة التراب، نزار قباني، البركان، حد السيف، حمام القيشاني».



ولم يكن خرماشو مقربا من قلوب أفراد جمهوره الكبار فقط، وإنما من قلوب الأطفال أيضا، لاسيما أن له نصيبا وافرا بالمشاركة في الأعمال المدبلجة.



إذ شارك الممثل في العديد من المسلسلات الكرتونية، منها: هزيم الرعد، سيف النار، سر المقنع، مغامرات في جزيرة مهجورة.



وإضافة إلى تلك الأعمال، شارك بالفرقة الجوية، فرقة القوة، حكايات العم حكيم، مغامرات كاسبر، جوني كويست، ناروتو، فرقة العدالة، كلاسيك باباي.



كما كان له نشاط بالأعمال التلفزيونية المدبلجة، فشارك في عمل تركي شهير «نور»، وهو واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية، والذي حظي بمتابعة كبيرة في العالم العربي بعد أن تم عرضه، وشارك بتأدية بقية الأصوات عدد من الفنانين السوريين.



واشتهر الراحل خرماشو عربيا بدور الثائر الشجاع أبو حسن، الذي يدافع مع مجموعة من الشبان عن بلاده السورية ضد المحتل الفرنسي.

وعلقت في أذهان جمهوره واحدة من عباراته، والتي كان يكررها في العمل، وهي: «قولوا الله يا رجال».