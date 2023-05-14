يعقوب العوضي



فاز مرشح نادي الساحل د.عبدالهادي الشبيب برئاسة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة بعد حصوله على 11 صوتا من أصل 12 وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي أقيم مساء اليوم الأحد بمقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بحضور 12 نادياً من أصل 13، حيث تغيب نادي العربي.



وشهد أيضاً اعتماد التقريرين المالي والإداري للاتحاد عن أعمال السنة المنتهية في 31 مارس 2023. وفاز مرشح نادي الجهراء ناصر العنزي بمنصب نائب الرئيس وحصل على 11 صوتا ومرشح نادي كاظمة عبدالله الغرير بمنصب أمانة السر بـ11 صوتا ومرشح نادي برقان طلال العدواني بمنصب أمانة الصندوق بـ11 صوتا. كما فاز مرشح نادي التضامن نايف الخميلي بمنصب أمين السر المساعد بـ11 صوتا ومرشح نادي الصليبخات حمود البذالي بمنصب أمين الصندوق المساعد بـ11 صوتا. وحصل مرشح نادي الشباب جاسم الفيلكاوي ومرشح نادي النصر فهد ضيدان المطيري ومرشح نادي اليرموك أحمد الفيلكاوي على عضوية مجلس الإدارة بـ11 صوتا لكل منهم وذلك بعد انسحاب مرشحي ناديي الكويت والفحيحيل قبل إجراء الانتخابات.