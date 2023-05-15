أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف راشد العنزي ضرورة الالتزام التام بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من تشغيل وتسليم المباني العامة التي تخدم المواطنين القاطنين بمدينة المطلاع لتوفير المستلزمات الضرورية لهم.



واضاف العنزي في كلمة له خلال تفقده عددا من المباني العامة في مدينة المطلاع أمس الاحد أن هذه التوجيهات تحظى بمتابعة حثيثة من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق العتيبي.



وذكر أن وزارة الكهرباء والماء انتهت من تشغيل عدد 4 محطات كهرباء رئيسية جهد 132 (كيلو فولت) رفعت عدد القسائم السكنية المستفيدة من إيصال التيار لهذه المحطات إلى 2770 قسيمة سكنية بواقع عدد 2 محطة تغذي عدد 1303 قسائم ومحطة في الضاحية (N10) تغذي عدد 674 قسيمة ومحطة في الضاحية (N8) ‏تغذي 793 قسيمة.



وأوضح انه يجري حاليا التنسيق مع المختصين بوزارة الكهرباء والماء لفحص المحولات والكابلات المغذية لهذه القسائم وسيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن أرقام هذه القسائم واستقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي.



وقال العنزي إن برنامج وزارة الكهرباء والماء الخاص بتشغيل محطات الكهرباء الرئيسية يتضمن 3 محطات إضافية في هذا الشهر، مؤكدا أنه سيتم في الشهر المقبل رفع أعداد القسائم السكنية المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي إلى 5784 قسيمة سكنية وسيتم الإعلان عنها في حينه.



وبين انه سيتم تجهيز أكثر من 20 مبنى عاما لكي يتم إيصال التيار الكهربائي لها والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتسلمها بشكل متتابع بدءا من تاريخ 25 مايو الجاري.



وأكد العنزي انه لا مجال لقبول أي أعذار في التأخير في إيصال التيار للقسائم السكنية أو تشغيل المباني العامة وذلك لحاجة المواطنين، موضحا أهمية عدد من المباني العامة للوقوف على جاهزيتها وإعطائها الأولوية في إنهاء الأعمال وتسليمها وهي مخفر الشرطة ومركز خدمة المواطن والمركز الصحي والمحلات التجارية والمساجد المحلية ومبنى البلدية.



وأبدى العنزي ملاحظاته على الأعمال، داعيا إلى سرعة إنجاز جميع الملاحظات والالتزام ببرنامج التشغيل والتسليم للوزارات والجهات الحكومية.







«السكنية» أكدت أن المشروع أطلق ضمن مرحلته الأولى وسيكون تحت التطوير والملاحظة المستمرة



.. واستخدام الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق مشروع جديد للتواصل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم عبر تطبيق الواتساب يعمل وفق نظام الذكاء الاصطناعي Chatbot.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس إن فكرة المشروع جاءت لتفعيل الرد الإلكتروني على استفسارات المواطنين من خلال الرقم المخصص لخدمة الواتساب 1888840 دون تكبد عناء الحضور للاستفسار عن خدمات أو معاملات خاصة بأصحاب الطلبات، مشيرة الى أن الخدمة الجديدة ستدعم الرد على الاستفسارات في وقت قياسي وتقديم إجابات فورية للمستخدمين والتسهيل على المواطن للحصول على المعلومات وربط المشروع مع الموقع الإلكتروني للمؤسسة ومع الخدمات الإلكترونية في تطبيق «سهل» الحكومي.



وبينت أن الذكاء الاصطناعي المستخدم يحاكي بطريقة ذكية المحادثات البشرية ويجيب عن طريق الكتابة على الاستفسارات الخاصة بالأسئلة الشائعة ومواعيد العمل في ادارات المؤسسة والخدمات الاسكانية المختلفة، والمشروع أطلق ضمن مرحلته الأولى وسيكون تحت التطوير والملاحظة المستمرة لتوفير أكبر قدر من الخدمات.



ولفتت إلى أن المواطن يمكنه طباعة قرار التخصيص أو التقدم لطلب التخصيص على وحدة سكنية وتغيير المنطقة من خلال توجيهه الى الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق «سهل» الحكومي.



وأكدت أن الخدمة في طورها التجريبي ستكون مخصصة للرد على استفسارات المواطنين عن طريق الرد الآلي فقط ودراسة اكثر الاستفسارات شيوعا وإعداد الإجابات المناسبة عنها، الى جانب خدمات مواعيد الاستقبال والخدمات الإسكانية المقدمة.



وأوضحت أن الخدمات التي ستضمنها الخدمة الآلية في المرحلة الثانية هي الرد على الاستفسارات من خلال الرد الآلي وموظف قسم الاتصال للحالات غير النمطية وربط المشروع مع نظام المعلومات المدنية تطبيق «هويتي» ومع نظام المؤسسة لبيان بعض المعلومات الخاصة للمواطن طالب الخدمة.



وذكرت أن هذه الخدمة تعتبر من المشاريع التطويرية الواردة في خطة المؤسسة الاستراتيجية، لافتة إلى أن العمل مستمر نحو التحول الإلكتروني والرقمي تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء للتسهيل على المواطنين وتقديم خدمات تنافسية، إضافة إلى الرؤية المستقبلية التي تتضمن تفعيل مشروع إنجاز المعاملات عبر التواصل المرئي بين موظفي المؤسسة والمواطنين.