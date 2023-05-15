دشنت الهيئة ‏الخيرية الإسلامية العالمية مشروع مركز الدعـــم النفســي والاجتماعي لإزالة الآثار النفسية السلبية الناجمة عن تداعيات زلزال جنوب تركيا وشمال سورية في فبراير الماضي.



وقال مدير عام الهيئة بالإنابـــــة عبدالرحمــــن المطوع في مؤتمر صحافي بالمناسبة إن هدف المركز الاعتناء بالنواحي الوقائية والإرشادية والتأهيلية والعلاجية للمتضررين من الزلازل.



وأكد المطوع أن الهيئة عملت على ترتيب العمل التطوعي، حيث أنشئت إدارة له في عام 2015 لتكون مظلة إدارية لفرقها ومبادراتها التطوعية ونظمت علاقة الشراكة معها عبر مجموعة من الإجراءات والضوابط والسياسات الإدارية والإعلامية والمالية لتحقيق التواصل المؤسسي الفعال لأجل ممارسة تطوعية احترافية على قواعد علمية ومعايير عالمية.



وأوضح أن الهيئة تحتضن 36 فريقا ومبادرة تطوعية تضم نخبة أبناء وبنات الكويت ويصل عددهم حوالي 818 ناشطا وناشطة قدموا نماذج تحتذى في العطاء والإبداع وأسهموا بجهود مخلصة ودؤوبة في تخفيف معاناة المجتمعات والمنكوبة.



من جانبه، قال رئيس الدعم النفسي فريق تراحم التطوعي التابع للهيئة د.عثمان العصفور إن المستفيدين من المشروع في الجنوب التركي 10 آلاف متضرر وفي الشمال السوري 50 ألفا.



وأفاد العصفور بأن المشروع يعتبر برنامجا متكاملا لتقديم التدريب والعلاج النفسي للناجين من صدمة الزلزال، وينقسم إلى مراحل التدريب والدعم النفسي للأطفال والعلاج التخصصي ومركز متنقل لتقديم التدخل النفسي ودراسة ميدانية لقياس أثر الزلزال على المتضررين.