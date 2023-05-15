بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان فرق التفتيش على السلامة المهنية المكلفة بمتابعة تطبيق حظر العمل بالاماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة خلال الفترة من اول يونيو الى نهاية اغسطس من الساعة 11 صباحا الى 4 عصرا باشرت وضع خطة العمل وتكليف المفتشين في جميع المحافظات للاستعداد للبدء في متابعة الالتزام بقرار الحظر في كل المحافظات.



وأكدت المصادر ان الهدف من وقف العمل هو الحفاظ على سلامة العمالة خلال فترة الحر وليس تخفيف ساعات العمل، مشيرة الى هناك حملة توعوية عبر النشر على مواقع الهيئة الالكترونية حول ضرورة الالتزام بحظر ساعات حظر العمل وقت الظهيرة لكي لا يتعرض اصحاب الاعمال والعمال للمخالفات القانونية والتي تبدأ بتحرير تلافي مخالفة وتصل الى وضع رمز على الملف وغرامة مالية عن كل عامل متواجد بالموقع.