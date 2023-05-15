

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح



صدم لاعبو الزمالك جماهيرهم بالخسارة أمام الإسماعيلي 1-2 ضمن الجولة 27 لمسابقة الدوري المصري، وأكد مسؤول بنادي الزمالك توقيع عقوبات كبيرة على لاعبي الفريق عقب الخسارة. وقال المصدر نفسه: «عبد الواحد السيد مدير الكرة، قرر توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج والأداء». وبهذا الفوز تقدم الإسماعيلي إلى المركز 14 من ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد حامل لقب آخر نسختين من الدوري عند النقطة 43 بالمركز الرابع.



وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة 28، فيستضيف المصري البورسعيدي نظيره الداخلية، كما يستضيف انبي نظيره الاتحاد السكندري.