قيرغيزيا - ثامر السليم



لليوم الثاني على التوالي وضمن رحلة «شركاء الخير 13»، افتتحت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية في قيرغيزيا عدة مشاريع إنسانية تضمنت تدشين شبكة مياه باسم علي الحلبي، وزيارة قرية شرق للأرامل ودار عائشة الرشيد للأيتام. وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الشايع عن سعادته لما لمسه من أثر لهذه المشاريع على سكان تلك المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات، مؤكدا أنها سدت احتياجات أهاليها الذين يفتقرون إلى مثل تلك المشاريع، وساهمت في إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوبهم. يذكر أن رحلة «شركاء الخير13» تسيرها جمعية الصفا الخيرية الإنسانية لمتبرعيها وداعميها وجهات إعلامية كويتية، للمشاركة في افتتاح مشاريعها الخيرية التي ستدشنها في جمهورية قيرغيزيا خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو الجاري.