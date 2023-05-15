أعلنت شركة «كيمز-زاجل تيليكوم»، وهي شركة رائدة بمجال تزويد الحلول الرقمية في الكويت، عن حصولها على شهادات آيزو العالمية لنظام إدارة أمن المعلومات «آيزو 27001:2013»، ونظام إدارة البيئة الفعال «آيزو 14001:2015»، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية «آيزو 45001:2018»، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات «آيزو 20000:2018»، و«آيزو 9001:2015» و«آيزو 22301:2019»، علاوة على شهادة PCI DSS لمواكبة المعايير الدولية لتقديم خدمات الاتصالات.



وتعد هذه الشهادات اثباتا على اتباع الشركة لأعلى المعايير العالمية لأمن المعلومات والسلامة المهنية، ما يجعل «كيمز- زاجل تيليكوم» مزود اتصالات معتمدا على مستوى الخليج والمنطقة من حيث اتباعها معايير الأمن والجودة الدولية في مجالات البناء والتشغيل والإدارة وحماية الشبكات وتوفير معلومات خدمات الاتصالات والتقنية للعملاء.



وحول نجاح الشركة في الحصول على شهادتي «آيزو» و«PCI DSS» يقول رئيس مجلس إدارة شركة كيمز- زاجل تيليكوم نزار محمد الساعي: هذا الإنجاز تأكيد للجهود المستمرة التي تبذلها «كيمز- زاجل تيليكوم» لتعزيز تقنيتها وتحويل بنيتها التحتية الأمنية، وإثبات التزامها بحماية بيانات العملاء، وتنفيذ ضوابط الأمن، بحيث يتمتع العملاء والشركاء بتجربة سلسة في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني.



وأضاف الساعي: إن أمن المعلومات عملية مستمرة بطبيعتها، ومن ثم تلتزم شركة كيمز-زاجل تيليكوم بتطويرها باستمرار لطمأنة عملائها بشأن الالتزام التام بأمن أنظمتها الداخلية ومعلومات العملاء، ومن ثم تقديم خدمات وحلولا متميزة، أعلى قيمة وأكثر فائدة في أمن المعلومات.



وتحتل «كيمز-زاجل تيليكوم» مكانها اليوم في السوق كمزود إقليمي للحلول الرقمية من خلال تقديم طائفة واسعة من حلول التكنولوجيا المتطورة التي تركز على المؤسسات، مثل خدمات الانترنت ونقل البيانات والاتصالات والخدمات السحابية والشبكات المدارة والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيانات «داتا سنتر» وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، حيث تضيف تلك الاعتمادات المزيد من المصداقية والكفاءة للشركة.



وتأسست «كيمز-زاجل تيليكوم» عام 1991، وهي أول مزود خدمات إنترنت بالكويت يتم ترخيصه رسميا من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة ولقد أصبحت «كيمز تيليكوم»، مع شركتها الزميلة «كيمز-زاجل تيليكوم»، شركات تابعة لمجموعة كلام تيليكوم، وهي المزود الرائد للحلول الرقمية في منطقة الخليج، مع رؤية لدفع التحول الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.



وتقدم خدمات مدارة، مثل الاتصال والصوت والاتصالات والخدمات السحابية والشبكات المدارة والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز البيانات وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة للمؤسسات من جميع الأحجام وقطاعات الصناعة المختلفة، مدعومة باتفاقيات صارمة لمستوى الخدمة، كما تلقى خدمات كيمز-زاجل تيليكوم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من قبل المراكز الإقليمية للتميز في الخدمة.



وتستفيد كيمز-زاجل تيليكوم من التقنيات المبتكرة لتمكين شركائها من المؤسسات والشركات السكنية من الاستعداد للمستقبل، واكتساب سمات المرونة والتحكم السريع في ظل الاقتصاد الرقمي المتزايد، ومن خلال بنية تحتية قوية وشبكة موسعة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، تعد الشركة الشريك المفضل والمستشار محل الثقة للمؤسسات الكبيرة في دعم عملياتها الاستراتيجية بشكل فعال وتعزيز تحولها الرقمي.