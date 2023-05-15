أصبحت الجامعة الأسترالية أول مؤسسة تعليمية في الكويت تنضم لبرنامج «ساب» للدراسة المزدوجة «SAP Dual Study Program»، لتمكين خريجي الجامعة من الازدهار والنجاح في اقتصاد يرتكز على التكنولوجيا الرقمية.



وفيما يتعلق بالشراكة، سيتم تنظيم دورات تدريبية للطلاب معتمدة من «SAP» ذات صلة بتخصصاتهم الأكاديمية، ما يزود الطلاب بخبرة عملية في مجال حلول التكنولوجيا ويجهزهم للتقديم لوظائف ضمن نظام SAP عند التخرج.



وقال رئيس الجامعة الأسـتـرالـيـة أ.د.عـصـام زعبلاوي: تتماشى هذه الشراكة مع نهج الجامعة الأسترالية المرتكز على منح طلابها مهارات تنافسية تحاكي سوق العمل، حيث سيتم منح الخريجين خبرة عملية إضافة إلى تعليمهم النظري في مجال حلول التكنولوجيا، وإذ تسهم هذه الشراكة في ارتقاء التدريبات وذلك من خلال توفير معلومات وتطبيقات مستوحاة من أحدث التكنولوجيا، وإلى تركيز أعضاء هيئة التدريس على مشاركاتهم بخبرتهم النظرية والعملية، بالتالي تمكين جيل متمكن ومستعد لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في الكويت.



وتـتـم إدارة بـرنـامـج «SAP» للدراسة المزدوجة من قبل مركز المهارات الرقمية التابع لشركة SAP ويتضمن البرنامج تعليما في مجال تكامل العمليات التجارية، وشهادات في التحليلات المتعددة، وإدارة المواد والوظائف المالية والرقابية.



بدورها، قالت نائب الرئيس لتطوير الأعمال في شركة SAP سندس بوشهري: أثبتت شراكتنا مع الجامعة الأسترالية نجاح التعاون التعليمي بهدف دعم تنمية مهارات الطلاب، حيث يقوم البرنامج بإعداد الطلاب للمشاركة بنجاح ضمن نظام SAP الذي أصبح مهما لتركيز الكويت على التحول الرقمي، ونحن بحاجة الى أن نضمن اليوم تمكين قادة الغد من المهارات التكنولوجية المطلوبة لمستقبلهم.