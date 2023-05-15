

اقترب باريس سان جرمان من الاحتفاظ بلقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه في مباراة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخماسية نظيفة على ضيفه أجاكسيو ليهبط الأخير الى الدرجة الثانية، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 35. وتقدم سان جرمان عبر الإسباني فابيان رويس (22)، قبل أن يضيف المغربي أشرف حكيمي الثاني (33) ويطرد لاحقا قبل ربع ساعة من النهاية. وأحرز كيليان مبابي ثنائية مع انطلاق الشوط الثاني (47 و54) لينفرد في صدارة ترتيب هدافي الدوري، فيما أضاف محمد يوسف من جزر القمر الهدف الخامس عكسي في مرمى فريقه (73).



ورفع سان جرمان رصيده الى 81 نقطة على بعد ست نقاط من لنس الثاني قبل ثلاث مراحل من النهاية، وبات أجاكسيو ثاني الهابطين (23 نقطة) بعد أنجيه المتذيل.



وحقق ستراسبورغ فوزا ثمينا على ضيفه نيس 2-0.



من جانبه، قال مدرب ​باريس سان جرمان​، كريستوف ​غالتييه​، بعد فوز فريقه: «كانت لدينا فترة صعبة، خاصة على ملعبنا، وكان الأداء السيئ لظروف مخففة لا تبرر كل شيء، لكن اللاعبين كانوا مصممين على خوض مباراة جادة، وظهر ذلك في الجلسات، أرى لاعبين يريدون أن يكونوا أبطالا لفرنسا»، وأضعف كليرمون فيران حظوظ ضيفه ليون في المنافسة على مقعد مؤهل الى مسابقة قارية الموسم المقبل عندما تغلب عليه 2-1. وتجمد رصيد ليون عند 56 نقطة في المركز السابع على بعد أربع نقاط من ليل صاحب المركز الخامس الاخير المؤهل الى مسابقة قارية والذي تعادل مع مضيفه موناكو سلبا.



واستعاد رين توازنه وشدد الخناق على ليل بإكرامه وفادة ضيفه تروا برباعية نظيفة.



وعزز بريست حظوظه في البقاء بفوزه الثمين على ضيفه أوكسير 1-0. وتعادل مونبلييه مع لوريان بهدف لفيتو ماواسا (90+4)، مقابل هدف لرومان فيفر (68). وتعادل تولوز مع ضيفه نانت 0-0.