

اقترب مان سيتي من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه إيفرتون 3-0 أمس على ملعب «غوديسون بارك» ضمن الجولة الـ 36 من عمر المسابقة.



ويعود الفضل في فوز «السيتي»، إلى نجمه الألماني إلكاي غوندوغان الذي سجل هدفين في الدقيقتين 37 و51، وصنع هدفا آخر لزميله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 39.



وبهذا الفوز، رفع رصيد مان سيتي إلى 85 نقطة في صدارة جدول «البريمييرليغ»، فيما ظل إيفرتون في منطقة الخطر بجدول المسابقة، حيث يحتل حاليا المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة.



وقدم برايتون خدمة غالية للمتصدر مان سيتي بعد فوزه على الوصيف ارسنال 3-0 على ملعب «الإمارات».



وسجل ثلاثية برايتون كل من جوليو إنسيزو (51) ودينيز أونداف (86) وبيرفس إستوبينان (90).



وبهذه النتيجة، رفع برايتون رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ارسنال عند 81 نقطة، لتتقلص حظوظه بشدة في التتويج باللقب، حيث يحتاج «السيتي» 3 نقاط فقط في مبارياته الثلاثة المتبقية لحسم اللقب رسميا لصالحه.



وفي مباراة ثانية، تغلب برينتفورد على جاره اللندني وست هام بهدفين نظيفين سجلهما الكاميروني براين مبومو (20) والكونغولي يوان ويسا (43).



إلى ذلك، يسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في الأسابيع الأخيرة، أملا في حجز مقعد ضمن الأربعة الكبار يضمن له المشاركة في دوري الأبطال، وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا ملعب «كينج باور» مساء اليوم لملاقاة ليستر سيتي الجريح في ختام الجولة الـ36 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويأمل «الريدز»، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 62 نقطة، تحقيق فوز يواصل من خلاله الضغط على فريق «الشياطين» يونايتد رابع الترتيب بـ66 نقطة، وذلك على حساب ليستر المهدد بالهبوط، ويعاني الأمرين في المركز الـ19 بذيل قائمة الترتيب، وبرصيد 30 نقطة.



ويعول المدرب الالماني يورغن كلوب، على الروح التي يملكها ليفربول لأجل مقعد مؤهل إلى «الأبطال»، وقال:«علينا أن نفوز، لكن هذا لا يعني أن أي شيء تغير لأن الفرق الأخرى يمكن أن تفوز في جميع مبارياتها، هذا هو الفرق»، مقرا بأن إمكانية أن يضمن فريق التأهل إلى المسابقة الأهم في أوروبا يعد أمرا بعيدا عن المتناول حاليا.