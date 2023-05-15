

تلقى نابولي، المتوج رسميا بالدوري الإيطالي، خسارة على يد مضيفه مونزا بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب «يو باور ستاديوم» ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022 - 2023، سجلهما كل من داني موتا في الدقيقة (18) وأندريا بيتاجنا في الدقيقة (54).



ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة جمعها من 35 مباراة، حقق خلالها الفوز في 26 مباراة، وتعادل 5 جولات وخسر 4، ونجح في تحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عاما، قبل 5 جولات على نهاية «الكالتشيو»، في المقابل رفع مونزا رصيده في المركز التاسع الى 49 نقطة.



إلى ذلك، اختتم إنتر أسبوعه المثالي باقترابه أكثر من ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه ساسوولو 4-2، على عكس جاره وغريمه ميلان الذي مني بانتكاسة في مسعاه لضمان مقعد في المسابقة القارية بسقوطه أمام مضيفه سبيزيا المهدد بالهبوط 0-2، ضمن منافسات المرحلة الـ 35 من الدوري الايطالي لكرة القدم السبت.



ودخل الفريقان الى مباراتيهما في أعقاب فوز إنتر على ميلان 2-0 الاربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل لقاء الاياب على ملعب «جوزيبي مياتسا» (سان سيرو) الثلاثاء والذي سيكون على «أرض» إنتر.



ورفع إنتر رصيده الى 66 نقطة بالتساوي مع يوفنتوس الذي لعب أمس مع كريمونيزي.



أما ميلان فتجمد رصيده عند 61 نقطة في المركز الخامس، على بعد أربع من لاتسيو الرابع الذي تعادل مع ليتشي 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.



فعلى ملعب «جوزيبي مياتسا»، ألغي هدف مبكر لساسوولو لدومينيكو بيراردي بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب تسلل في بناء الهجمة (13).



وافتتح البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لإنتر بهدف رائع، وضاعف فريق المدرب سيموني إنزاغي تقدمه عندما سدد راوول بيلانوفا كرة قوية عن الجهة اليمنى حاول البرازيلي روان إبعادها لكنه أسكنها عن طريق الخطأ في مرمى فريقه عكسية (55)، وأحرز الارجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث (58).



وفرض ساسوولو، صاحب المركز الثالث عشر، نهاية مشوقة للمباراة بعدما قلص الفارق أولا عبر البرازيلي ماتيوش هنريكي (63) ومن ثم عبر رأسية لدافيدي فراتيزي (77). لكن لوكاكو حسم الامور بتسديدة بيسراه (89).



وفي سبيزيا، سجل أصحاب الارض الهدف الهدف الاول قبل ربع ساعة من النهاية عندما ارتدت رأسية الفرنسي كيلفان أميان من القائم لتعود الى الپولندي بريميشلاف فيشنييفسكي تابعها في الشباك.



وقضى سالفاتوري إسبوزيتو على آمال ميلان بمعادلة النتيجة عندما ضاعف تقدم فريقه من ضربة حرة رائعة وأسكن الكرة في أعلى الزاوية اليمنى (85).



أما سبيزيا فأبقى على آماله في البقاء بين الكبار رافعا رصيده الى 30 نقطة في المركز الثامن عشر.