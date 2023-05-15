

استعد ريال مدريد للموقعة المرتقبة ضد مضيفه مان سيتي الانجليزي الأربعاء المقبل في ملعب الاتحاد بفوز صعب 1-0 على ضيفه خيتافي السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 34 من الدوري الاسباني لكرة القدم. وجاء الفوز بتسديدة قوية جميلة لماركو أسينسيو (70)، ارتدت قليلا وأكملت طريقها الى المرمى في مباراة لم تشهد فرصا عديدة. ورفع الريال رصيده إلى 71 نقطة. وأراح المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي العديد من لاعبيه قبل إياب الدور نصف النهائي ضد «السيتي» في دوري أبطال أوروبا بعد تعادل الفريقين 1-1 ذهابا في العاصمة الإسبانية الثلاثاء، إذ شارك فقط ثلاثة لاعبين في التشكيلة الاساسية التي بدأت أمام سيتي، مبقيا على الحارس تيبو كورتوا، والفرنسي إدواردو كامافينغا والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، وخرج كامافينغا وهو يعرج في أواخر المباراة مع آلام في الركبة بعد اصطدام مع خوان إيغليسياس. لكن انشيلوتي قال بعد المباراة، إن لاعب الوسط لن يستغرق وقتا طويلا للتعافي «إنها مجرد ضربة طفيفة لكنها مؤلمة بعض الشيء». وأكد أنشيلوتي أن الملكي سيكون كامل العدد أمام مان سيتي الأربعاء المقبل، مضيفا: لقد وضعت فريقا تنافسيا على أرض الملعب أمام خيتافي حتى لا يعتقد أحد أننا نعطي الأفضلية للفرق التي تلعب من أجل عدم الهبوط، سنصل إلى دور نصف النهائي يوم الأربعاء والفريق سيكون بأكمله متاحا.



وأسدى إلتشي صاحب المركز الأخير وأول الهابطين الى الدرجة الثانية خدمة الى ريال مدريد عندما تغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف سجله فيديل (41).



وتراجع أتلتيكو مدريد الى المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد.



وفي مباريات أخرى، تغلب أوساسونا على ألميريا 3-1، وفياريال على اتلتيك بلباو 5-1. هذا، وتنفس فالنسيا الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 2-1، فتخلص من المركز الـ 18، مرتقيا إلى الـ 14 برصيد 37 نقطة معززا حظوظه في البقاء. وتختتم المرحلة اليوم بلقاء ريال بيتيس مع رايو فايكانو.