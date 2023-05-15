

تواصلت المنافسة الشرسة على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم قبل مرحلتين من نهايته بعد فوز بايرن ميونيخ الكاسح على ضيفه شالكه 6-0 ومطارده بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ 5-2، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.



ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر عشرة مواسم، رصيده إلى 68 نقطة، بفارق نقطة عن دورتموند.



وبعد انتهاء مباراة بايرن، شن لاعبو دورتموند هجوما مبكرا على ضيفهم مونشنغلادباخ أثمر رباعية في الشوط الأول حسمت المباراة منطقيا. على غرار العادة، تناوب على تسجيل أهداف الفريق «الأصفر» الهولندي دونييل مالين (5)، والإنجليزي الشاب جود بيلينغهام (18 من ركلة جزاء) والعاجي سيباستيان هالر (20 و32).



وفي الشوط الثاني، تراجع دورتموند قليلا، فقلص الضيوف الفارق عن طريق الجزائري رامي بن سبعيني (75 من ركلة جزاء) والمخضرم لارس شتيندل (86)، قبل أن ينهي الأميركي البديل جيوفاني رينا المهرجان بهدف خامس لدورتموند (90+4).



وفي مباراة بالغة الأهمية للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حقق أونيون برلين فوزه الأول في ثلاث مباريات على حساب ضيفه فرايبورغ الخامس 4-2، ليرتقي مؤقتا إلى المركز الثالث (59) بدلا من لايبزيغ (57) الذي يستقبل فيردر بريمن الأحد، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 56 نقطة. وقال مدرب أونيون أورس فيشر «يمكن للجماهير أن تواصل الحلم، تعين علينا تحقيق الفوز».



وصعد فولفسبورغ مؤقتا إلى المركز السادس بفوزه على ضيفه هوفنهايم الرابع عشر 2-1 بهدف الپولندي ياكوب كامينسكي (15) ولوكا فالدشميدت (75)، مقابل هدف الفرنسي جوشوا غيلافوغي (90 خطأ في مرمى فريقه). وحقق آينتراخت فرانكفورت فوزه الأول منذ 18 فبراير، على حساب ضيفه ماينتس 3-0.



وصعد بوخوم إلى المركز الخامس العاشر الدافئ بفوزه على أوغسبورغ 3-2.



وقلب لايبزيغ تأخره بهدف أمام ضيفه فيردر بريمن إلى فوز 2-1، كما تعادل باير ليفركوزن مع مضيفه شتوتغارت 1-1.