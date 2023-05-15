عبدالعزيز الفضلي



في إطار تشجيع المبادرات والموهبة والجهود المدرسية التي تساعد في دعم الطلبة الموهوبين، أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بالتعاون مع وزارة التربية في الكويت، الدورة 26 من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لرعاية الموهوبين من فئة طالب ومعلم وإدارة متميزة والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم ورعاية الموهوبين ودعم البحث العلمي في مجالات التعليم. جاء ذلك خلال اللقاء التنويري للجائزة في مدرسة فاطمة بنت اليمان المتوسطة ـ بنات والتابعة لمنطقة حولي التعليمية. وذكرت عضو لجنة الجائزة مها العازمي بعض الأمور والمعايير التي تخص المشاركة بهذه الجائزة وشرحا تفصيليا وشروطا للطلبة الراغبين في المشاركة، بالإضافة إلى تحديد المبادرة التي قام بها الطالب، مع التدليل على حداثة وأصالة المبادرة وتوافقها.



بدوره، أفاد مساعد منسق ومحكم جائزة حمدان فئة المعلم حمد البحوه بأن جائزة المعلم هي جائزة تمنح للمعلم الذي يتجاوز مستوى الكفايات التخصصية والمهنية الأساسية على مستوى عال من الكفاءات الفريدة والباهرة.



وضمن خطة فريق جائزة حمدان بن راشد في الكويت، تم وضع خطة زمنية لنشر ثقافة ومعايير هذه الجائزة وتقديم الشرح الواضح وكيفية المشاركة في الدورة 26 من فريق المعلم المتميز من خلال اللقاءات التنويرية عن الجائزة ومعايير الجائزة وشروطها وكيفية المشاركة، كما نصح البحوه بالمشاركة لتمثيل الكويت.



من جانبها، قالت مديرة المدرسة فاطمة بنت اليمان د. وفاء العريعر إن هذه الجائزة تستهدف جميع المعلمين ومديري المدارس والإدارات المدرسية. وحثت العريعر على ضرورة المشاركة والاستفادة من البحوث والدراسات لخدمة مجتمعنا وتطبيق الممارسات والتجارب الناجحة، مضيفة أنه سيتم تكريم الفائزين بالجائزة من فئة طالب ومعلم وإدارة متميزة في دولة الإمارات العربية الشقيقة.