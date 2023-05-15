بدأ مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي «مهارات التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي».



ويهدف البرنامج، الذي يقدمه المحاضر د.عبدالله بدران من «كونا» في الفترة من 14 إلى 18 الجاري، إلى التعريف بدور وسائل الإعلام ووظائفها وأهميتها وكيفية الظهور أمام وسائل الإعلام وتخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية وكيفية التعامل مع الأزمات وتعزيز مهارات كتابة التصريحات الإعلامية والرد على ما ينشر في وسائل الإعلام. يذكر أن مركز «كونا» للقدرات الإعلامية يعنى بزيادة مهارات العمل الصحافي المهني والارتقاء بالمحتوى الإعلامي والتقريب بين النظرية والتطبيق بمجال كتابة المواد الإعلامية، وأسس المركز في ديسمبر 1995 ويعتبر من أعرق مراكز التدريب الإعلامية، إذ قدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة.