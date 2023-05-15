غمرت مياه البحر التي ارتفعت مستوياتها جراء إعصار قوي تحرك نحو اليابسة من خليج البنغال مدينة سيتوي الساحلية بميانمار، وتسببت الرياح التي تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة في اقتلاع الأسقف المصنوعة من الصفيح وإسقاط أحد أبراج الاتصالات.



وجرى إجلاء نحو 400 ألف شخص من ميانمار وبنغلاديش المجاورة قبل وصول الإعصار موكا لليابسة ضمن جهود السلطات وهيئات الإغاثة لتفادي سقوط الكثير من الضحايا نتيجة أحد أقوى العواصف التي تجتاح المنطقة منذ سنوات. وأظهر مقطع فيديو، نشره أحد الشهود بمدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين بميانمار على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المياه غمرت مناطق بالمدينة وغطت الأدوار الأرضية في عدة بنايات.