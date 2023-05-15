وصل مرشد التسلق النيبالي باسانغ داوا شيربا إلى قمة جبل تشومولانغما البالغ ارتفاعها 8848.86 مترا للمرة الـ 26، مسجلا الرقم القياسي العالمي الذي سجله مرشد آخر.



وصل باسانغ ومرشدان آخران وثلاثة من متسلقي الجبال إلى أعلى قمة في العالم في الساعة 906 بالتوقيت المحلي في رحلة استكشافية نظمتها شركة للرحلات الاستكشافية في نيبال.



قال خيم لال جوتام، ضابط الاتصال من وزارة السياحة النيبالية، لوكالة أنباء «شينخوا» من القاعدة، إن «باسانغ داوا شيربا وصل إلى قمة الجبل للمرة الـ 26 اليوم، ليسجل الرقم القياسي الذي حققه المرشد كامي ريتا شيربا» وأضاف جوتام «بما أن كامي شيربا أيضا على وشك صعود القمة، فإن هذا الرقم القياسي قد لا يدوم طويلا». سجل كامي ريتا شيربا رقمه القياسي في بداية مايو العام الماضي.