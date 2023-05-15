فازت المغنية السويدية لورين في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» للعام الحالي المقامة في مدينة ليفربول في شمال إنجلترا بأغنية «تاتو» (وشم)، لتصبح أول امرأة تفوز مرتين في المسابقة.



وحل في المركز الثاني مغني الراب الفنلندي كاريا، وحصل على أكبر نسبة من أصوات المشاهدين بأدائه «تشا تشا تشا»، لكن ذلك لم يكن كافيا للتفوق على لورين التي فازت بتصويت لجنة التحكيم من 37 دولة مشاركة.



وقالت لورين للصحافيين «أشعر بسعادة غامرة».



وفي مقارنة بين فوزها هذا العام وفي عام 2012 قالت «الأمر أشبه بالعودة إلى العائلة».



وصارت لورين المنافسة الوحيدة التي تفوز في المسابقة للمرة الثانية بعد الايرلندي جوني لوجان، ويضع هذا الفوز السويد على قدم المساواة مع أيرلندا كأنجح دول يوروفيجن، بعد مرور 49 عاما على فوز فريق آبا السويدي الشهير لموسيقى الروك في المسابقة.