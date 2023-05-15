

القاهرة - محمد صلاح



عبرت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بالانتعاشة الفنية التي تعيشها هذه الفترة، حيث تشارك في 3 أفلام دفعة واحدة، تواصل تصويرها حاليا، منها فيلم «شماريخ» مع آسر ياسين، وتجسد خلاله دور صاحبة شركة محاماة تعيش قصة حب مع آسر في إطار اجتماعي تشويقي مثير، ويشارك في البطولة: خالد الصاوي وآدم الشرقاوي والراحل مصطفى درويش، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.



وتشارك أمينة في فيلم «شقو»، وتلعب ضمن الأحداث دور راقصة في إطار اجتماعي أكشن، والفيلم من بطولة: عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا ودينا الشربيني، وتأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.



أما الفيلم الثالث فهو «وش في وش» مع محمد ممدوح، وتقدم خلاله دور زوجة تدخل في خلافات زوجية تجعلها تطلب الطلاق خلال الأحداث، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته: أحمد خالد صالح وأنوشكا وبيومي فؤاد ومحمد شاهين وأسماء جلال، وسامي مغاوري، والفيلم من إخراج وليد الحلفاوي.