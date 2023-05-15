

القاهرة - خلود أبوالمجد



أقام «مهرجان جمعية الفيلم» في مصر ندوة لمناقشة فيلم «قمر 14» من بطولة: خالد النبوي وشيرين رضا وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس، وذلك على هامش عرضه ضمن المهرجان. وهاجم محمود زهران مؤلف الفيلم، ياسمين رئيس، حيث كشف عن أكثر قصة لم تنل إعجابه في الفيلم قائلا: «مبحبش حكاية أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس بسبب أن المونتاج قص الدور، كنت باني الدور بتمثيلية معينة والمونتاج قص دور الفيشاوي، بالإضافة إلى أن ياسمين خدت إيقاع القصة ونزلت في أهم مرحلة بالفيلم، اسكريبت العمل أقنع الفنانين، وأول حد وافق على الاسكريبت كانت شيرين رضا، مقالتش غير جملة واحدة.. اللي عايز يمثل مش بيبص على الدور».