

انضمت الفنانة وفاء عامر إلى أسرة فيلم «أبو نسب» مع النجمين محمد إمام وياسمين صبري، والمقرر استئناف تصويره الأسبوع المقبل، حيث ذكرت تقارير صحافية انه تم تصوير جزء من المشاهد قبل انشغال الفنانين بأعمالهم الدرامية التي عرضت رمضان الماضي، والفيلم يشارك في بطولته: ماجد الكدواني، وتأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، ومرشح للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.



يذكر أن وفاء قدمت في رمضان الماضي مسلسل «الكتيبة 101» مع عمرو يوسف وآسر ياسين، تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، ومسلسل «حضرة العمدة» الذي شارك في بطولته روبي، سميحة أيوب، بسمة، أحمد بدير، محمد محمود عبدالعزيز، محمود عبدالمغني، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.