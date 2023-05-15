

هادي العنزي



ذكر مدرب الفحيحيل فراس الخطيب أنه اقترب من تجديد تعاقده مع الفريق لموسم ثان تواليا، مضيفا: «لم أوقع على عقد جديد مع إدارة الفحيحيل حتى اللحظة، لكن هناك اتفاق مبدئي، ومتى ما تم الاتفاق بشأن بعض النقاط المتعلقة بالعقد سنعلن ذلك حيث سنجتمع مع إدارة النادي لإنهاء هذه الأمور أولا».



وقال الخطيب عقب خسارة فريقه من الكويت 1-3 إن الدافع شكل فارقا في مواجهة «الأشاوس» مع «الأبيض»، مضيفا: «نبارك لهم الفوز، ظروف الفريقين مختلفة، فهم لديهم حافز كبير، وينافسون على لقب الدوري الممتاز، فيما حافزنا الوحيد تقديم أداء جيد، وهذا ما نقدمه خاصة أن ترتيب الفريق بين الخامس والسادس فقط، كما أن الفارق في المباراة كان استغلال الفرص، فهم حاسمون في التسجيل».