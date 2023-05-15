

عندما يتعلق الأمر بالعيش حياة مديدة، فإن الأبحاث تشير إلى وجود عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على العمر الافتراضي للفرد. ووفقا لدراسة حديثة قد تكون صحة الفم وعدد الأسنان التي نمتلكها مؤشرا قويا على متوسط العمر المتوقع.



ويبدو أن العيش لفترة طويلة والحصول على أسنان جيدة مرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض من نواح كثيرة. في بعض الأحيان يكون من غير الواضح ما إذا كان طول العمر ناتجا عن صحة الفم الجيدة، أو ما إذا كان هذا الشخص يتمتع بصحة جيدة حقا، وبالتالي لديه أسنان جيدة. ولكن الحقيقة هي أنك إذا فقدت جميع أسنانك وأنت في السبعين من عمرك أو قبلها، فمن المحتمل أنك لن تصل إلى عمر المائة، على الرغم من وجود استثناءات. ولا تعد هذه النتائج مفاجئة لأن صحة الفم السيئة ارتبطت بمجموعة من الأمراض المزمنة.



على سبيل المثال، تشير الدراسات إلى أن بكتيريا الفم والالتهاب المرتبط بشكل حاد من أمراض اللثة (التهاب دواعم السن) قد يلعبان دورا في بعض الأمراض. ووفقا لمؤسسة «مايو كلينك»، قد تسهم صحة الفم في الإصابة بأمراض وحالات مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.



وعلى الرغم من أن الصلة غير مفهومة تماما، تشير بعض الأبحاث إلى أن أمراض القلب والشرايين المسدودة والسكتة الدماغية قد تكون مرتبطة بالالتهابات التي يمكن أن تسببها بكتيريا الفم. وهذا الارتباط مهم لأن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.



ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يجب عليك تنظيف أسنانك مرتين يوميا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.



ويجب أيضا أن يكون لديك نمط حياة صحي، بما في ذلك الأكل الصحي، وعدم التدخين، والحد من تناول السكر.

المصدر: «إكسبريس»