

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في رعاية معرض البناء تحت عنوان «بيتي»، والذي تم تنظيمه خصيصا لأهالي منطقة المطلاع، وتأتي هذه الخطوة المتميزة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى الإسهام في التطور المجتمعي والتنمية المستدامة، ودعم التوجهات الرامية إلى تقديم الحلول المصرفية التي ترتقي بمفهوم الرفاهية المجتمعية، انطلاقا من شعار KIB «بنك للحياة».



وبمناسبة هذه الرعاية، قال مساعد مدير في الإدارة المصرفية للأفراد في البنك، عبدالرحمن البحر: إننا حريصون دائما على تأكيد حضورنا في مثل هذه الفعاليات الهادفة، من خلال تقديم كل الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، والتي تتوافق مع طموحاتهم. حيث تم عرض مزايا خدمة PayTally من KIB، وذلك لتمكين العملاء من الحصول على التمويل المناسب بطريقة سهلة مع فترة سداد مرنة، تمتد من 3 أشهر ولغاية 5 سنوات، ومن دون الحاجة إلى تحويل الراتب.



بدوره، أشاد الاختصاصي في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB، عبدالعزيز الثواب، بالدور المهم الذي يؤديه فريق KIB خلال تواجده في المعرض، بدءا بالتوعية المصرفية، تماشيا مع حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، إلى جانب التعريف بالمنتجات والخدمات المميزة والمبتكرة التي يوفرها البنك لعملائه طوال العام انتهاء بتوفير كافة الحلول التي تناسب تطلعاتهم وتحقق الهدف الأساسي من المشاركة في هذا الحدث الفريد من نوعه.



وأكد في هذا السياق: نحن في KIB ملتزمون بدورنا الريادي في تعزيز تجربة عملائنا، إذ نعمل باستمرار على تجديد المزايا التي نوفرها لتكون قيمة مضافة لكل شرائح العملاء.



تجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل الحفاظ على مكانته المتقدمة والرائدة بين مؤسسات القطاع المصرفي، وذلك من خلال التركيز على المشاركة في دعم المشاريع والفعاليات المتخصصة والتي من شأنها الارتقاء بأسلوب حياة كل أفراد المجتمع، وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، ضمن استراتيجيته الشاملة والهادفة إلى المضي قدما نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.