انطلاقا من إيمانه بأهمية دعم كافة مؤسسات وجهود القطاع، قدم بنك برقان رعايته للنسخة الرابعة عشرة من المؤتمر الدولي للتعليم الهندسي 2023، والذي انعقد لأول مرة في الكويت، واستضافته كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة الأميركية في الكويت. وتأتي هذه المبادرة المهمة تجسيدا للدور الريادي الذي يقوم به البنك في تعزيز مجالات التنمية المستدامة والمضي قدما نحو مستقبل مزدهر بقوة العلم والتطوير.



وشهد المؤتمر مشاركة واسعة شملت نحو 300 باحث عالمي في مختلف مجالات الهندسة، إضافة إلى حضور لافت لممثلي كافة القطاعات الحيوية في الكويت، إلى جانب مجموعة من كبار الشخصيات والمهتمين بالبحث العلمي وأساليب تطويره. علما بأن هذا الحدث السنوي البارز والفريد هو الأول من نوعه في الكويت، بين سلسلة المؤتمرات التي تم عقدها في العديد من دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونظم النسخة الحالية منه المعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE.



وبهذه المناسبة، قالت خلود رضا الفيلي، رئيسة دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان: لقد كانت تجربة المشاركة في رعاية المؤتمر الدولي للتعليم الهندسي مصدر فخر لنا، وتأكيدا على التزامنا باستراتيجيتنا الهادفة إلى دعم وتطوير قدرات الشباب الوطني في كافة المجالات، بما في ذلك مجال البحث العلمي، وتوفير جميع أشكال التوعية المصرفية والمالية، إضافة إلى الارتقاء بمكانة القطاع التعليمي في الكويت. كما أننا نرى في هذا الحدث المهم ملتقى واسع النطاق وفرصة مميزة لترسيخ دورنا في مواصلة جهود التنمية المستدامة، والمضي قدما نحو مستقبل أكثر تطورا وازدهارا.



بدوره، قال د.أمير زيد، عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في الجامعة الأميركية بالكويت، والرئيس المشارك في المؤتمر: يسرنا أن نتقدم بالشكر من بنك برقان لمشاركته في رعاية هذا الحدث الأول من نوعه في الكويت، والإسهام في تحقيقه نجاحا مميزا. كما نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية مع البنك في مجال الارتقاء بمستوى التعلم والبحث العلمي.