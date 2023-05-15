

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: أسماء محمد الشحومي، بدر مرزوق جمعان العازمي، عدنان عبدالله الخالدي، سامي فرج مبارك العجيل، محمد دويري جيال العنزي، شيخة صالح إبراهيم الشعبان، عبدالله محمد مبارك الدوسري، دلال الغيصم بنيه العازمي، غنده كنش سرحان، ماجد علي مبارك الحجيلان.



وبالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.



هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.