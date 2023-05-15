

أعلنت شركة مجموعة أرزان المالية عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من عام 2023، والمنتهية في 31 مارس الماضي، حيث أظهرت النتائج تحقيق نمو في صافي الأرباح قدره 10% مقارنة في الفترة ذاتها من العام 2022. في هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة طلال البحر إن المجموعة استطاعت تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 5.87 ملايين دينار، مقابل 6.59 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وحققت أرباحا تشغيلية بلغت 4.11 ملايين دينار، مقابل 3.85 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام 2022، وبلغت ربحية السهم 4.7 فلوس مقارنة بـ 4.35 فلوس للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من عام 2022.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل إن المجموعة استطاعت تحقيق هذه النتائج بالرغم من استمرار الآثار السلبية التي انعكست على الأسواق المالية المحلية والعالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو زوون وتقلبات أسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار، بالإضافة إلى استمرار الأوضاع الجيوسياسية المضطربة وعدم الاستقرار حول العالم، إلا أن متانة المركز المالي للمجموعة وسياستها المتحفظة والمبنية على أسس استثمارية صلبة والتي تعتمد في نهجها على تنوع الاستثمارات اقتصاديا وجغرافيا أثبتت قدرة المجموعة على تحقيق النتائج الجيدة.



وأضاف أن لدى الشركة خططا لطرح منتجات استثمارية تتواءم مع معطيات الفترة الحالية والفترة المقبلة وذلك بهدف اغتنام الفرص الاستثمارية المميزة ذات المخاطر المنخفضة.