

أقرت وزارة التجارة والصناعة جملة إجراءات تطويرية، من شأنها تحقيق قفزة نوعية في إنجاز دورة تخليص معاملات الشركات المساهمة، وذلك استقامة مع رؤية الكويت 2035 وتوجيهات القيادة السياسية والتوجهات الحكومية الداعمة لتعزيز نمو وتنافسية بيئة الأعمال المحلية.



وفي هذا الخصوص، أفادت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، بأنه وضمن توجيهات الوزير محمد عثمان العيبان بإعادة هيكلة وتبسيط إجراءات الشركات المساهمة، تقرر تقليص دورة تأسيسها من 17 خطوة كان يستغرق إنجازها 60 يوما إلى 4 خطوات فقط يمكن استيفاؤها في النظام الآلي للوزارة خلال 24 ساعة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.



وبينت «التجارة» أن التحرك الرقابي الذي ستستحدثه الوزارة بهذا الخصوص يأتي في إطار رؤية تطويرية أوسع، يتبناها الوزير العيبان ضمن رؤية الكويت 2035 تستهدف تسهيل الخدمة لمراجعي الشركات المساهمة بما يعد إجابة حقيقية لمتطلبات تحسين بيئة الأعمال المحلية وجعلها بيئة تنافسية إقليميا.



وأشارت «التجارة» في بيانها إلى أن تحسين إجراءات الشركات المساهمة سيتضمن تقليص إجراءات تأسيسها بما في ذلك الدورة المستندية والزمنية المطلوبة، مبينة أنه وفقا لنموذج التأسيس الجديد تم اختزال الإجراءات المطلوبة في التالي:



1- الموافقة على الحالة الجنائية للمؤسسين فور تقديم الطلب بالربط المباشر مع الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.



2- اختصار إجراءات موافقات الجهات الرقابية لتصبح كما يلي:



٭ الطباعة المباشرة لكتاب الجهة الرقابية على النشاط من النظام دون الحاجة لمراجعة الوزارة للجهات التي تطلب مستندا ورقيا.



٭ إمكانية تعديل الطلب في حالة الرفض دون الحاجة لإعادة التسجيل من البداية.



٭ تسجل موافقة الجهة مرة واحدة في حالة وجود أكثر من نشاط لنفس الجهة.



3- توفير نسخة إلكترونية من مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المقفلة.



4- التجهيز للربط مع وزارة العدل لتوثيق العقد إلكترونيا.