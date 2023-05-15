قامت شركة الأولوية للسيارات و«أودي الكويت»، ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات بعقد صفقة شراء 120 سيارة جديدة من أودي بمختلف الفئات التي تتميز بها سيارات أودي التي تعتبر من أحدث وأكثر السيارات تطورا ورفاهية في العالم، وتم الإعلان عن قيمة الصفقة والتي تجاوزت مليوني دينار، وتعد هذه الصفقة إضافة مهمة لكلتا الشركتين، حيث تعمل شركة الأولوية للسيارات على توفير أفضل العروض لعملائها، بينما تسعى شركة فؤاد الغانم إلى تقديم أفضل السيارات والخدمات للمستهلكين في المنطقة.



وهذا الإنجاز المهم لم يتم لولا العلاقة الوثيقة بين الشركتين حيث بدأت الأولوية للسيارات منذ عام 2006 بتوفير سيارات أودي لإجارة تشغيلية لمدد طويلة تصل إلى 26 شهرا وكانت الرائدة في السوق المحلي في تقديم السيارات الفاخرة مع خدمات الرفاهية المصاحبة.



وتشمل هذه السيارات مجموعة متنوعة من الموديلات، حيث توفر الأولوية 10 فئات متنوعة من سيارات أودي لتحقق رغبات عملائها الذين يسعون إلى الحصول على تجربة إجارة مميزة ومختلفة وتوفر الأولوية سيارات الدفع الرباعي والسيارات الرياضية وسيارات السيدان الفاخرة، وتتميز سيارات أودي بالتصميم الجذاب والأداء المذهل، إضافة إلى توفرها للعديد من الميزات التقنية الحديثة التي تساعد على تحسين تجربة القيادة.



وقال طلال الشهاب رئيس مجلس إدارة شركة الأولوية للسيارات: سعداء بهذه الشراكة مع «فؤاد الغانم وأولاده للسيارات»، ونتطلع إلى توفير أفضل تجربة لعملاء الأولوية للسيارات من خلال شراكات مهمة مع وكلاء السيارات في الكويت.



وتقـــدم «الأولويــــة للسيارات» حلولا للراغبين في تجربة الرفاهية من خلال استئجار سيارات تم اختيارها لتكون ضمن باقة فاخرة من الفئات المتنوعة لسيارات أودي، كما تقدم الشركة عروضا خاصة للشركات والقطاعات الحكومية تناسب حاجة العمل ومتطلباته.