روهيت راماشاندران: إيران وجهة مهمة ضمن خططنا التوسعية.. ونتطلع لإطلاق المزيد من الوجهات بالمستقبل القريب





أعلنت «طيران الجزيرة» عن إطلاقها رحلات مباشرة إلى مدينة شيراز في إيران ابتداء من يوم 4 يونيو 2023 وبواقع رحلتين أسبوعية كل يوم أحد وأربعاء، لتكون ثاني مدينة تخدمها الشركة في إيران بعد مدينة مشهد.



ومع إطلاق هذه الرحلات قبل بداية العطلة الصيفية، أصبح للإيرانيين المقيمين في الكويت وغيرهم ممن لديهم عائلات في إيران خيار مثالي للسفر إلى شيراز مباشرة، بالإضافة إلى توافر رحلات تربط المسافرين من إيران بمختلف الوجهات الأخرى التي تخدمها طيران الجزيرة ضمن شبكتها التي تشمل الوجهات الدينية في المملكة العربية السعودية والوجهات السياحية التركية وأخرى في دول آسيا الوسطى.



وتبدأ أسعار رحلات الذهاب إلى شيراز من 29 دينارا، تشمل وزن 30 كيلوغراما للحقائب المسجلة، فيما يمكن للمسافرين شراء وزن إضافي قدره 10 كيلوغرامات مقابل 5 دنانير فقط.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «سعداء بأن نضيف شيراز إلى شبكة وجهاتنا النامية، إذ تعد إيران من الوجهات المهمة ضمن خططنا التوسعية، حيث نتطلع إلى إطلاق المزيد من الوجهات فيها في المستقبل القريب. ومع بدء تسيير رحلات مباشرة إلى مختلف المدن في إيران، أصبحت طيران الجزيرة تقدم للمسافرين من الكويت، وعلى وجه الخصوص الجالية الإيرانية، خطوطا تربطهم بالمدن الكبرى وبأسعار مناسبة».



وتشتهر شيراز بمعالمها التاريخية والدينية، إذ إنها معروفة أيضا باسم «مدينة الحدائق»، في حين أن مدينة «برسيبوليس» القديمة التي تعد إحدى مواقع التراث العالمي المسجلة من قبل اليونيسكو، تقع خارج حدودها مباشرة، كما أن إيران كدولة مشهورة بالسياحة الطبية بمستشفياتها وتخصصاتها المتقدمة. تخدم «طيران الجزيرة» اليوم 66 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا وأوروبا.