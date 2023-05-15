حنان عبدالمعبود



أجرت رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج حركة تدوير على مستوى الإدارات والمراقبين ورؤساء الاقسام بهدف تطوير العمل وزيادة معدل الانتاجية. وشملت حركة التدوير تسمية أحمد يوسف أحمد عبدالله مديرا للمكتب الفني، وسطام مطلق الجلال السهلي مديرا لإدارة تفتيش محافظة الاحمدي، ونواف عبد الكريم العنزي مديرا لإدارة تفتيش محافظة الفروانية وعبدالرحمن عبدالعزيز الفارس مديرا لإدارة تفتيش محافظة حولي وسعود الحميدي سعود الجلال السهلي مديرا لإدارة تفتيش مبارك الكبير وعلي هاشم الكندري مديرا لإدارة تفتيش محافظة العاصمة».



كما شملت حركة التدوير تسمية عبدالله أحمد عباس مديرا لإدارة تفتيش محافظة الجهراء وطلال عبدالله مسعد المطيري مراقبا للتراخيص بادارة تفتيش محافظة الاحمدي وعبدالرحمن محمد الجميل مراقبا للتفتيش بإدارة الاغذية المستوردة وفيصل أحمد لزام الرشيدي رئيسا لقسم واردات الشعيبة بإدارة الاغذية المستوردة.