قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بعمل ممشى وطريق للدراجات الهوائية ومواقع خاصة لألعاب الأطفال في مدينة سعد العبدالله مقابل القطعتين 9 و11.



وقال العنزي في اقتراحه: بالإشارة إلى قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمادة رقم 21 التي «تختص بالمجلس البلدي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة» وبالبند رقم 1 المختص بإقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون وبالفقرة (د) التي تنص على «اشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات».



ونظرا الى الكثافة السكانية في مدينة سعد العبدالله ولأهمية وجود ممشى وطريق للدراجات الهوائية ومواقع خاصة للاستراحات وألعاب الأطفال ومواقع خاصة تتضمن وجود معدات رياضية.



لذا أقترح:



1 - انشاء ممشى متكامل لرياضة هواة الجري والمشي مقابل قطعة 9 وقطعة 11.



2 - إنشاء طرق لممارسة رياضة الدراجات الهوائية مقابل قطعة 9 وقطعة 11.



3 - إنشاء مواقع خاصة للاستراحات وألعاب الأطفال مقابل قطعة 9 وقطعة 11.



4 - إنشاء مواقع خاصة تتضمن وجود معدات رياضية مقابل قطعة 9 وقطعة 11.