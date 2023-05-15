

القاهرة - ناهد إمام



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، امس، وصول «عائمات» خدمات تموين السفن بمنطقة انتظار ميناء بورسعيد، للبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدخول الخدمة - تموين السفن- حيز التنفيذ خلال أيام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن، وأن تصبح مركزا رائدا لتداول الطاقة، ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية.



وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين - في بيان - إن اللجنة القومية المنوطة بدراسة وتصميم المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، التي تضم أعضاء من وزارتي البترول والنقل، وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء في إطلاق هذا النشاط أسوة بالمراكز العالمية في تموين السفن بسنغافورة والفجيرة وروتردام.



وأشار جمال الدين إلى وصول السفينة (CRONUS) حمولة 150 ألف طن، وعائمتي الإمداد (ANDROS) حمولة 4 آلاف طن، و(KYTHIRA) حمولة 6 آلاف طن لمنطقة الانتظار للبدء في تشغيل الخدمة فعليا خلال أيام.