

بشرى شعبان



في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تقيمها الهيئة العامة للقوى العاملة بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل والعمالة بقانون العمل، نظمت الهيئة ممثلة بإدارة تفتيش العمل التابعة لقطاع الحماية بالتنسيق مع اللجنة الثلاثية (إدارة التراخيص الطبية وإدارة تفتيش الأدوية الطبية التابعة لوزارة الصحة، ومباحث شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية) حملة تفتيشية على مركز طبي في السالمية.



وقالت الهيئة، في بيان صحافي، ان الحملة اسفرت عن ضبط التحاق بعائل تقوم بعلاج المرضى وخدم يقومون بمزاولة مهنة التمريض وموظفة إدارية تنتحل صفة طبيبة، الى جانب سوء تخزين مع عدم وجود موافقة حيازة أدوية، وقد تمت مصادرتها من وزارة الصحة، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الفريق بحق المخالفات المذكورة.



وتهيب الهيئة بضرورة التزام اصحاب العمل والعمالة بقانون العمل، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية، كما تدعو الهيئة المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامة تلك المراكز قانونيا والتزامها بالاشتراطات من الجهات الرسمية.