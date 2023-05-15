مجلس سامينا للاتصالات وهواوي يستضيفان المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات 2023 لمناقشة تعزيز الثقة الرقمية وبناء مجتمعات ذكية مستدامة في المنطقةً

هواوي تسلط الضوء على المزايا الاجتماعية والاقتصادية للتحول الرقمي في المنطقة خلال قمة مجلس سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 مايو 2023: تشارك هواوي في قمة مجلس سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2023، الحدث الرائد والأبرز من نوعه في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، الذي تستضيفه دبي بتاريخ 15 مايو تحت شعار "الاتصال المستدام والمنظومات الناشئة في الاقتصاد الرقمي".

يتضمن جدول القمة مواضيع حيوية يناقشها نخبة من قادة القطاع أهمها متطلبات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، وتحديات تبني مزيد من الخدمات الرقمية، وعوامل التمكين الرقمية الجديدة، والمنهجيات متعددة الأبعاد للأمن السيبراني، وتطور التقنيات الرقمية لشبكات الجيل الخامس على ضوء تجربة الانتقال للجيل الخامس والنصف ومواضيع أخرى كمنظومات الأمن السيبراني وتبني السياسات والمعايير التنظيمية الدولية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وستسلط هواوي الضوء خلال القمة على المزايا الاجتماعية والاقتصادية الهائلة للتحول الرقمي في المنطقة، وتستطلع مع شركائها مسارات تطور الاقتصادات الرقمية في دول المنطقة من خلال تفعيل منظومات الرقمنة المعززة بتقنيات الاتصال والحلول المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وتشمل أبرز مساهمات هواوي في دورة العام الحالي من القمة استضافة المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات (WSIS 2023) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). وتنظيم منتدى تقنية الجيل الخامس والنصف (5.5G) وجلسات حوارية تستهدف تضافر جهود العمل المشترك في مجال التنمية الخضراء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة، وطرح نموذج "جيجا سيتي" (Giga City)، ومناقشة محاور حيوية أخرى تتعلق بالمرونة الرقمية ومتطلبات الأمن السيبراني في العالم الرقمي المتسارع.

وفي إطار تعليقه على مشاركة هواوي في القمة ورعايتها لها للسنة العاشرة على التوالي، قال بوكار ايه با، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة سامينا للاتصالات: "تستهدف القمة دعم مساعي معالجة تحديات استدامة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة، وتأثيرها على المنظومات الرقمية وبناء الاقتصادات الرقمية. ويشمل ذلك معالجة الاحتياجات التجارية والاجتماعية المتنامية لمستخدمي شبكة الجيل الخامس لتعزيز الكفاءة الرقمية وزيادة الخيارات المتاحة في الأسواق الناشئة، بالإضافة لتعزيز أطر بناء فضاء سيبراني آمن ومستدام بالتوازي مع اعتماد الممارسات الخضراء في مختلف مشاريع تطوير تقنية المعلومات والاتصالات. ويسرنا أن نعلن أنه بالإضافة للمشاركة المتميزة من الهيئات الحكومية الإماراتية المعنية وأبرزها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تستقطب نسخة العام الحالي من القمة مشاركات استثنائية كالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وقادة الرقمنة في دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض، بالإضافة لقادة شركات الاتصالات والمنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة مثل ’هواوي‘. ونتوقع تحقيق إنجازات جديدة على طريق تعزيز أطر التعاون بين مختلف الأطراف المعنية المشاركة، بما يحقق مصالحهم ويرتقي بالقطاع عموماً في المنطقة".

من جانبه، قال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يواصل التحول الرقمي تحقيق مزيد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتميزة للمجتمعات في المنقطة والعالم، بيد أن التقدم المستمر في هذا المجال يبقى رهناً بتعزيز الثقة الرقمية التي ينبغي أن تستند للحقائق والمعايير الدولية المتفق عليها لإتاحة المجال أمام المنظومات الرقمية التجذر والنمو. ونحن ملتزمون بمواصلة التركيز على المساهمة في تطوير منظومات ومعايير ونظم ايكولوجية مستدامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع العملاء والشركاء للارتقاء بإمكانات هذا القطاع، وخلق بيئة تحفيزية تحقق له النجاح المنشود من خلال التعاون المنفتح والابتكار المشترك".

وتستضيف هواوي ومجلس سامينا للاتصالات خلال القمة المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات WSIS 2023 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تحت شعار "تعزيز الثقة الرقمية لبناء عالم مستدام وذكي وأكثر اتصالاً". وسيستهدف المنتدى تسليط الضوء على فرص توفير التحول الرقمي كتحسين مستويات الإنتاجية والابتكار والتحديث وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية البشرية المناطة باتخاذ الإجراءات المناسبة وبناء الثقة بين الأطراف المعنية. وستتناول إحدى الجلسات الحوارية للقمة كيفية تعزيز الإمكانات التي يوفرها التحول الرقمي المتسارع للأسواق الناشئة، وأفضل السبل لتعزيز الثقة الرقمية بالعمل المشترك وفق المعايير الدولية بين جميع الأطراف.

وسيوفر منتدى هواوي لتقنيات الجيل الخامس والنصف 5.5G الذي سيعقد خلال القمة منصة حوارية استثنائية لمناقشة آفاق مزايا العصر الجديد من شبكات الاتصالات التي ستتيح فرص ربط أكثر تقدماً لجميع الأشياء باستخدام التقنيات الذكية. وسيكشف المنتدى النقاب عن المزايا الخمسة الأهم التي ستحققها شبكات الجيل الخامس والنصف وتشمل تجارب بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومشهداً متكامل الأركان لتقنية إنترنت الأشياء، وأنظمة الاتصال المتكاملة، وشبكات القيادة الذاتية لمراكز البيانات من المستوى الرابع، وتقنية المعلومات والاتصالات الخضراء، حيث تساهم الابتكارات التقنية في عصر الجيل الخامس والنصف في تحسين أداء الشبكة بمقدار عشر أضعاف قياساً إلى قدرات شبكات الجيل الخامس الحالية. وعلاوة على ذلك، سيمكّن العصر الجديد شركات الاتصالات من فتح آفاق وفرص أعمال جديدة بمقدار 100 ضعف.

وعلى ضوء التركيز العالمي المتنامي على وضع استراتيجيات فعالة للحد من انبعاثات الكربون، تتزايد الدعوات التي تحث قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على تبني ممارسات أكثر استدامة وتحمل مسؤولياته في خفض الانبعاثات الكربونية. وستناقش هواوي خلال القمة مسارات التقدم المتواصل للتنمية الخضراء، لاسيما في ظل تعافي الاقتصاد العالمي وتسارع وتيرة الرقمنة الصناعية، بما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة من قبل أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تستهدف هواوي العمل مع جميع الأطراف المعنية لمساعدة دول المنطقة في الانتقال لمراحل جديدة من الاستدامة.

كما ستعرض هواوي رؤيتها المستقبلية حول مفهوم "جيجا سيتي. وسيوضح خبرائها ضرورة تطوير شبكات الألياف الضوئية كبنية تحتية وطنية للتحول الرقمي، ويستعرضون تجارب ناجحة في هذا المجال في العديد من الدول تمت في إطار تفعيل عصر "الجيجا"، على ضوء وضع هذه الدول استراتيجيات متقدمة لبناء مجتمعات متصلة شبكياً بسرعات عالية، والعمل على تحسين السياسات والاستثمارات ذات الصلة لتحفيز تطور عصر "الجيجا". ويمكن لشبكات الألياف الضوئية عالية السرعة المساهمة في تعزيز تنمية المجتمعات الرقمية بالاستفادة من المزايا المتطورة التي توفرها من حيث السعة والاستدامة والتنمية الخضراء. وستؤدي قصص النجاح الملهمة هذه لدفع عجلة العمل على التنمية الخضراء في المجتمعات المترابطة بسرعات اتصال عالية.

نبذة عن "هواوي":

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 207,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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