مبارك التنيب

قال مصدر امني ل« الأنباء » ان تحقيقا تم فتحه مع وافد بنغالي لمعرفة مصدر مخدر خطير دخل الى الكويت مؤخرا بشكل غير شرعي يسمى « فلاكا» .

وأضاف المصدر: فور تداول مقطع الوافد وهو يتلوى ارضا تم تحديد موقع التصوير وهو منطقة الفروانية، وجرى ضبط الشخص وهو بنغالي ، مشيرا الى ان الوافد اعترف بتعاطي الفلاكا ولم يشعر بنفسه عقب التعاطي بثوان .

ودعا المصدر الجميع من مواطنين ومقيمين لتجنب المواد المخدرة بكل صنوفها، اذ ان كثيرا منها خطير للغاية وتدخل في تصنيعه سموم تفتك بالصحة العقلية وقد تفقد أي شخص عقله أو تودي بحياته .