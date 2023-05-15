قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أحمد ينر اليوم الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 49.4 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يقل عن نسبة الخمسين في المئة اللازمة للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.

وبعد فتح 99 في المئة من صناديق الاقتراع، حصل منافس أردوغان الأبرز في الانتخابات كمال كليتشدار أوغلو على 44.96 في المئة فيما حصل المرشح سنان أوغان على 5.2 في المئة من الأصوات.

وتعني هذه النتائج أن الانتخابات ستمضي باتجاه إجراء جولة إعادة بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو.