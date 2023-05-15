الكندري: هدفنا تبادل المعلومات ونقل الخبرات وصقل المهارات واستدامة التطوير المهني

استضفنا خلال الورشة طبيباً زائراً من مستشفى كليفلاند وهو جون ريدريدغ

الجارالله: تطور جراحات السمنة السريع في كل دول العالم يتوجب مواكبة كويتية

خبراتنا تضاهي أفضل دول العالم من حيث نجاح العمليات نتيجة لتوافر الإمكانات

نظم قسم الجراحة بمستشفى الصباح ورشة جراحية بحضور أحد الخبراء من مستشفى كليفلاند لتدقيق وإجراء العمليات بأحدث توصيات الجمعيات الأميركية والأوروبية.



وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة المنظمة للورشة د.مبارك الكندري إن الورشة تتعامل مع عمليات السمنة، وعمليات المناظير المتقدمة، مبينا أنها ستتم بحضور زائر من مستشفى كليفلاند خبير في هذه العمليات وهو د.جون ريدريدغ.



وأضاف أن القسم سيجري 9 عمليات معقدة وكبيرة خدمة للمرضى، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الورشة استدامة موضوع التطوير المهني المستدام، وهو الأسلوب الحديث لنقل الخبرات من مركز إلى آخر، ولذا، قرر قسم الجراحة في مستشفى الصباح عمل هذه الدورة، وأيضا عمل في السابق عدة دورات من أجل نقل الخبرات، والحمد لله لدينا الآن في قسم الجراحة بمستشفى الصباح، وفي تخصص جراحة السمنة خبرات تضاهي الخبرات العالمية الموجودة في أفضل المراكز العالمية.



وشكر الكندري كل العاملين في وزارة الصحة لدعمهم المتواصل لعمل مثل هذه الورش.



من جانبه، أكد الوزير السابق د.محمد الجارالله أن تطور جراحات السمنة السريع في كل دول العالم يتوجب مواكبة كويتية، ومتابعة حثيثة، فالورشة التي تجرى في مستشفى الصباح بقسم الجراحة تعتبر واحدة من الخطوات المهمة جدا للارتقاء بمستوى الجراحين في الكويت، خصوصا في جراحة السمنة.



وأضاف: استقدام أحد الخبراء من مستشفى كليفلاند لتدقيق وإجراء العمليات بأحدث التقنيات والتوصيات في الجمعيات الأميركية والأوروبية، هذا أمر يعتبر مفخرة لوزارة الصحة، ومفخرة لقسم الجراحة في مستشفى الصباح ود.مبارك الذي يقوم بهذه الورشة لمواكبة التطورات العالمية خدمة للمرضى.



وذكر أن العمليات التي ستجرى تعتبر من العمليات المعقدة مثل وجود «فتق» للحجاب الحاجز كبير في مريض يحتاج الى التئام، وهذه تعتبر من العمليات الدقيقة، وكذلك عمليات تحويل المسار بعد عمليات سابقة، فهناك عدة عمليات قد تكون شائعة لكن دائما يطمح الجراح إلى رؤية التقدم في العالم في هذه الأمور حتى يشعر أنه على أرضية صحيحة.



وأشار الجارالله إلى أن الخبرات الكويتية تضاهي أفضل دول العالم من حيث نجاح عمليات السمنة، وهذا نتيجة لتوافر الإمكانات، ونتيجة لمثل هذه الورش التي تتم فيها تبادل الخبرات.