تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد بتاريخ 19 مايو في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وقام بتسليم الدعوة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.