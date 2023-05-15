دمشق - هدى العبود

تعرض الفنان باسم ياخور للتهديد من قبل عدة حسابات على «السوشيال ميديا»، وذلك إثر إبداء رأيه في مسلسل «ابتسم أيها الجنرال» عبر برنامج «مراحل»، وقد كشف ياخور عبر خاصية الستوري في «إنستغرام» عن نوعية الرسائل التي وصلت إليه، والتي كانت محملة بالشتائم وتهديدات بالذبح، كما وصل الأمر إلى تهديده بتلفيق فضيحة له، وعلق عليها: «مجرد رأي فني لا يسيء لأحد، ردا على سؤال في برنامج «مراحل»، هل كان يستوجب كل هذه التهديدات وڤيديوهات تحريف الكلام والفبركة؟».



وسبق لياخور أن أبدى رأيه في مسلسل «ابتسم أيها الجنرال»، قائلا: «أنا لم أشاهد العمل، وبكل تأكيد لا أقبل بتمثيل هذا الدور لأسباب كثيرة، لا أدخل في عمل يخلق حالة من الاستقطاب والجدل، وأفضل العمل الذي يمتلك إجماعا».



وأضاف: «أنا أحب مكسيم خليل على الصعيد الشخصي، ولكن أختلف معه جملة وتفصيلا وعلى كل الصعد، خاصة في العمل الأخير «ابتسم أيها الجنرال»، وعلى كل حال، العمل خارج المنطق الفني».