الشركة تحظى بتواجد قوي.. محلياً وخارجياً



قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لؤي الخرافي، إن الشركة حققت أرباحا صافية بلغت 16.9 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 15 فلسا في الربع الأول 2023.



ووفقا لما أعلنت عنه الشركة على موقع بورصة الكويت الإلكتروني، فقد تمكنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، من تحقيق ايرادات تشغيلية بلغت 65.8 مليون دينار خلال الربع الأول.



وأكد الخرافي أن الشركة تحظى بتواجد قوي محليا وخارجيا وتتمتع بمركز مالي متين، وترتكز على تاريخ طويل من المشروعات والعمليات الناجحة.