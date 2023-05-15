استمرار دعم الكويت لجهود الأمم المتحدة في مساعيها النيرة في مختلف مناطق العالم والتزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق المنظمة الذي يشكل أساسا صلبا للعمل الدولي المتعدد

مجلس الوزراء يهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم

‏أشاد بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمختلف المجالات

تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتكثيف الجهود وبذل المزيد من التعاون مع الجهات ذات الصلة لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم القادم

تكليف وحدة التحريات المالية بالتنسيق مع كل من " المحاسبة " و " المناقصات " و " الفتوى والتشريع "لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تعاقد الوحدة مع الجهات ذات الصلة للتحضير لعملية التقييم القادم

المجلس يستمع إلى شرح قدمه وزير الخارجية حول استمرار رحلات الجسر الجوي التي انطلقت الخميس الرابع من الشهر الجاري لإغاثة الأشقاء في جمهورية السودان

مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. خالد الفاضل بما يلي: أعرب مجلس الوزراء عن بالغ اعتزازه وتقديره لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ60 لانضمام دولة الكويت لمنظمة الأمم المتحدة عام 1963 وبالشراكة الاستراتيجية الفعالة بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة لا سيما في المجالات الإنسانية والإنمائية إضافة إلى جهود الوساطة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، مؤكدا استمرار دعم الكويت لجهود الأمم المتحدة في مساعيها النيرة في مختلف مناطق العالم والتزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق المنظمة الذي يشكل أساسا صلبا للعمل الدولي المتعدد الأطراف الذي يحكم وينظم العلاقات بين دول العالم.



وهنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمختلف المجالات، ومعربا عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين.



وأحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول جهود الجهات المعنية بشأن التحضير لعملية التقييم القادم لدولة الكويت.



وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة بتكثيف الجهود وبذل المزيد من التعاون مع الجهات ذات الصلة لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم.



كما قرر مجلس الوزراء تكليف وحدة التحريات المالية الكويتية بالتنسيق مع كل من {ديوان المحاسبة - الجهاز المركزي للمناقصات العامة - إدارة الفتوى والتشريع} لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تعاقد الوحدة مع الجهات ذات الصلة كل ما من شأنه للتحضير لعملية التقييم القادم وتسريع دورتها المستندية في هذا الشأن بما يحافظ على سمعة ومكانة دولة الكويت في المحافل الدولية.



ووافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب لمقترح الهيئة العامة للرياضة بشأن مشروع اليوم الوطني الرياضي ليكون يوما سنويا ذا طابع ترويحي هادف تشارك فيه المؤسسات من كل القطاعات لإقامة أنشطة رياضية وترويحية وتوعوية، وقرر تكليف الهيئة العامة للرياضة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الغايات المنشودة منه.



وفي ظل الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل من وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بإرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لجمهورية السودان الشقيقة، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية حول استمرار رحلات الجسر الجوي التي انطلقت صباح يوم الخميس الموافق الرابع من شهر مايو الحالي لإغاثة الأشقاء في جمهورية السودان وحملت على متنها المواد الإغاثية والطبية بهدف أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.



وبهذا الصدد ، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للعدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس، مؤكدا رفض دولة الكويت المطلق لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، مجددا دعوته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الى ضرورة تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.



كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة جربة التونسية، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مجددا موقف دولة الكويت الثابت الرافض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة، ومؤكدا تضامن دولة الكويت مع الجمهورية التونسية الشقيقة وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربا عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة الجمهورية التونسية الشقيقة في هذا المصاب ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.