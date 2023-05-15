مفرح الشمري



انتقل إلى رحمة الله الفنان السعودي فهد الحيان اثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 52 عاما.



وبرحيل الحيان، فقد الفن السعودي والخليجي والعربي أحد نجوم الكوميديا بعد ان تعرف عليه الجمهور من خلال الكركترات التي قدمها في المسلسل الشهير «طاش ما طاش»، ليصبح أحد نجومه بجانب ناصر القصبي وعبدالله السدحان.



‏‎وخاض الراحل فهد الحيان تجربة الإنتاج عام 2006، وأنتج مسلسل «غشمشم» مع الفنانة هيا الشعيبي.



«الأنباء» تتقدم الى أسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).