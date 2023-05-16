عقد «لقاء سيدة الجبل» اجتماعه الدوري إلكترونيا، صدر من بعده بيان عن المجتمعين، اعتبروا فيه انه: في ظل المتغيرات التي تحصل في المنطقة وبعد عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، أطل السيد حسن نصرالله من موقع المرشد العام للجمهورية اللبنانية مسديا النصائح في كل اتجاه، ومحاولا القول إن «خط إيران» انتصر في المنطقة وان الدولة اللبنانية ستتشكل وفق شروطه تبعا لهذا الانتصار».



وأكد اللقاء لجميع اللبنانيين «أن مهما كانت التطورات الإقليمية فموقفنا واحد، ان لبنان تحت الاحتلال الإيراني وسنواجه هذا الاحتلال مهما كانت الظروف».



واشار إلى ان «مضمون خطاب نصرالله الأخير يؤكد أن الرئيس المقبل سيكون من صنعه، وهو رئيس سيعمل لتثبيت مصلحة «حزب الله» على حساب مصلحة اللبنانيين».



وختم البيان: «إن لقاء سيدة الجبل يؤكد أن من يريد مواجهة مبدأ تشكيل الدولة وفقا لمصلحة «حزب الله»، عليه أن يواجه الاحتلال الإيراني للبنان. وأما المواجهات الفرعية ضد هذا المرشح لرئاسة الجمهورية أو ذاك المرشح لرئاسة الحكومة أو ضد هذه الحكومة أو تلك، فهي مواجهات لا تفيد ولا تؤدي إلى تغيير للوضع القائم».