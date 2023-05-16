القاهرة - مجدي عبدالرحمن



حددت الحكومة حجم تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بنحو 3 مليارات و35 مليون جنيه.



ووفقا لحجم التقديرات المقدمة من الحكومة لمجلس النواب للموازنة الجديدة تنقسم هذه المخصصات إلى ما يلي:



1- دعم التأمين الصحي على الطلاب والتي تبلغ في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بنحو 386.5 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم فيما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 25.8 مليون طالب.



2- تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 نحو 65 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 325 ألف امرأة معيلة.



3- تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي في مشروع الموازنة العامة الجديدة نحو 195.5 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 13 مليون طفل.



4- دعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 24/23 يبلغ نحو 2 مليار و88 مليون جنيه، ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.



فيما تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي) في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 200 مليون جنيه، وذلك في ضوء ما تضمنته الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة (18) من دستور 2014 والتي تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وهو نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.



وتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على الفلاحين في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 100 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 50 ألف فرد بواقع مبلغ 200 جنيه سنويا.